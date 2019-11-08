ايه إم دي يحلق عالياً – تحليل – 08-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ايه إم دي - ADVANCED MICRO DEVICES INC- (AMD) الارتفاع في آخر جلساته ، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.97% بما يعادل 0.35 نقطة ليستقر عند سعر 36.28، ويجد السهم معوقات قد تكبح مكاسبه القادمة، نظراً لبدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الشديد الواضح بها .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 37.73 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 34.85.
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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