شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يتعرض لضغط سلبي – تحليل – 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم آي بي إم - INTERNATIONAL BUS MACH CORP - (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد تلقيه للضغط السلبي من ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التخلص من ضغطه السلبي ، وأيضاً ليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.79% بما يعادل -1.09 نقطة ليستقر عند سعر 137.69 دولار .
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 135.49 ، ليستهدف مستوى المقاومة 141.17 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح صعوده
كانت هذه تفاصيل خبر آي بي إم يتعرض لضغط سلبي – تحليل – 08-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.