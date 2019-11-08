شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يتعرض لضغط سلبي – تحليل – 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم آي بي إم - INTERNATIONAL BUS MACH CORP - (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد تلقيه للضغط السلبي من ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التخلص من ضغطه السلبي ، وأيضاً ليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.79% بما يعادل -1.09 نقطة ليستقر عند سعر 137.69 دولار .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 135.49 ، ليستهدف مستوى المقاومة 141.17 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح صعوده