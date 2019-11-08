شكرا لقرائتكم خبر عن ايه تي آند تي يصل لأعلى مستوياته في عامين – تحليل – 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.43% بما يعادل 0.17 نقطة ليستقر السهم على سعر 39.42 دولار ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 38.75 ، ليستهدف مستوى المقاومة 40.10 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد