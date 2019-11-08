شكرا لقرائتكم خبر عن ايه تي آند تي يصل لأعلى مستوياته في عامين – تحليل – 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.43% بما يعادل 0.17 نقطة ليستقر السهم على سعر 39.42 دولار ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 38.75 ، ليستهدف مستوى المقاومة 40.10 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر ايه تي آند تي يصل لأعلى مستوياته في عامين – تحليل – 08-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.