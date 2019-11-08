إكسون موبيل يعاود الارتفاع – تحليل – 08-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.13% بما يعادل 1.52 نقطة ليستقر السهم عند سعر 73.01 دولار، ويأتي ارتفاع السهم وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني أعلاه لفترة زمنية (يومية)، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالرغم من وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 70.55 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 75.00 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد
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