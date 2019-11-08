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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقر سلبياً في آخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية في مستهل آخر جلسات الأسبوع الجاري، وذلك مع ترقب الأسواق للمزيد من التفاصيل بشأن سير وتطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأفادت وزارة التجارية الصينية أمس في بيان أن المفاوضات مع الجانب الأمريكي تشهد المزيد من التقدم وأنه من الممكن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي في الأسابيع القليلة القادمة.
وذكرت وكالات إخبارية أن واشنطن وبكين تقتربان من الاتففاق على إلغاء الرسوم الجمركية بشكل تدريجي والتي تم فرضها ضد بعضهما البعض ما يعني إممكانية إنهاء الحرب التجارية.
ومع ذلك، أكد المستشار التجاري "بيتر نافارو" على عدم وجود أي اتفاق بعد بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي أثار الشكوك حول ما قيل من تصريحات إيجابية.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:57 بتوقيت جرينتش بنسبة أقل من 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) إلى 27665 نقطة، وتراجع "إس أند بي 500" بنصف نقطة إلى 3084 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بأربع نقاط إلى 8439 نقطة.
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