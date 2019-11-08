شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تنخفض للجلسة السابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم للجلسة السابعة على التوالي متأثرةً بزيادة إمدادات المحاصيل الأمريكية وضعف الطلبات التصديرية عليها قبيل إطلاق وزارة الزراعة توقعاتها بشأن الحصاد.



ومن المنتظر إعلان وزارة الزراعة اليوم عن حالة الطقس والمناخ وتأثيرها على محاصيل الذرة والصويا وغيرهما بالإضافة إلى مواعيد الجفاف وزراعة القمح المتأثرة بمشكلات الطقس في أستراليا والأرجنتين.



وبالتزامن مع ذلك، تترقب الأسواق العالمية نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتفاصيل الاتفاق المحتمل بينهما والذي سيشهد على الأرجح المزيد من المشتريات الزراعية الأمريكية من جانب بكين.

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وأكدت وكالات أنباء أمس على أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على بعضهما البعض بشكل تدريجي.



وعلاوة على ذلك، ربما يتم التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بينن واشنطن وبكين في غضون الأسابيع القليلة القادمة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار االذرةة بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 374 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 375.7 دولار وأقل سعر عند 373.7 دولار.