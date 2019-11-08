شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة المصرية لـ 9.7 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 422.5 مليار جنيه إلى 427.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 206.1 مليار جنيه إلى 211 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 628.6 مليار جنيه إلى 638.2 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%.
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