البيت الأبيض: إلغاء الرسوم الجمركية محتمل إذا توصلت أمريكا والصين لاتفاق تجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت متحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن رسوما جمركية قد تُلغى في ظل اتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين إذا تم التوصل إلى توافق، مشيرة إلى تفاؤل بشأن إبرام اتفاق نهائى لكن دون أن تذكر تفاصيل.
وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس بيزنس نيوز، فى مقابلة "نشعر بتفاؤل كبير بشأن اتفاق من نوع ما، وأتخيل أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فقد تُلغى بعض الرسوم الجمركية" مضيفة أنها لا تريد أن تستبق المفاوضات.
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