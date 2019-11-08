شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر البتكوين بسلبية ملحوظة ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 8880.00، مما يدعم استمرار الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 8510.00 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات دون 9255.00 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8800.00 والمقاومة 9400.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط