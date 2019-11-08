شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً هابطاً طفيفاً ليبتعد تدريجياً عن مستوى 0.6895، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 0.6825 ثم 0.6755 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.6895 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط