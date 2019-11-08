شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات سوق العمل فى كندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليسجل أدنى مستوى فى أسبوع مقابل نظيره الأمريكي ، فى ظل الصعود الواسع للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى كندا ،والتي توفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الكندي واحتمالات رفع الفائدة الكندية خلال هذا العام.

ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بحوالي 0.3% إلى 1.3205$ الأعلى منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي،من سعر الافتتاح عند 1.3171$ ،وسجل أدنى سعر1.3171$.

أنهي الدولار الكندي تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول مكسب خلال الأربعة الأيام الأخيرة ، بدعم صعود أسعار النفط لأعلى مستوى فى شهر ونصف.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.32 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا الصعود بفعل انحسار احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي فى تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة الأمريكية لرابع مرة خلال هذا العام ،خاصة مع اقتراب الولايات المتحدة من إنهاء الحرب التجارية الشراسة مع الصين ،وبعد بيانات إيجابية عن قطاع الخدمات الأمريكي.

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فى ختام اجتماع 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،توقع المركزي الكندي أن يتباطأ النمو الاقتصادي فى البلاد خلال النصف الثاني من هذا العام إلى معدل أقل من الإمكانيات التي يمتلكها ،وذلك بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاعات التجارية العالمية ،والتكيف المستمر فى قطاع الطاقة ،وفك العوامل المؤقتة التي عززت النمو خلال الربع الثاني.

وأكد البنك إنه عند النظر فى المسار المناسب للسياسة النقدية ،سيراقب المدى الذي ينتشر فيه تباطؤ الاقتصاد العالمي بما يتجاوز قطاعات التصنيع والاستثمار ،وأشار أن مرونة الاقتصاد سوف يتم اختبارها بشكل متزايد مع استمرار النزاعات التجارية.

وأبقي البنك المركزي أسعار الفائدة الكندية ثابتة دون أي تغيير يذكر عند 1.75% تماشيا مع معظم التوقعات ، وسبق للبنك رفع الأسعار ثلاث مرات خلال 2018 بواقع 25 نقطة أساس فى كل مرة ، مؤكدا على ثقته فى مسار النمو الاقتصادي بالبلاد.

ومن أجل إعادة تقييم مستقبل أسعار الفائدة الكندية خلال هذا العام ، يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى كندا ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة خلال تشرين الأول/أكتوبر ، والتي تقدم أدلة قوية حول وتيرة نمو الاقتصاد الكندي خلال الربع الرابع من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش بيانات الوظائف الجديدة فى كندا التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الكندي 14.7 ألف وظيفة جديدة خلال تشرين الأول/أكتوبر بالمقارنة مع إضافة 53.7 ألف وظيفة في أيلول/سبتمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند 5.5%.