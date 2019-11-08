شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى ثلاث سنوات ، بفعل الصعود القوي للدولار الأمريكي،وضعف الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة.

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 1.2% إلى مستوي 16.89$ للأوقية الأدنى منذ 20 آب/أغسطس الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 17.09$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.11$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس نسبة 2.8% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل هبوط معظم المعادن المسعرة بالدولار الأمريكي.

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وعلى مدار تعاملات هذا الأسبوع،انخفضت أسعار الفضة حتى الآن بنسبة 6.75% ، بصدد تكبد أول خسارة خلال شهر ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.32 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا الصعود بفضل انحسار احتمالات استمرار البنك الفيدرالي الاتحادي فى تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة الأمريكية لرابع مرة خلال هذا العام ،خاصة مع اقتراب الولايات المتحدة من إنهاء الحرب التجارية الشراسة مع الصين ،وبعد بيانات إيجابية عن قطاع الخدمات الأمريكي.

وضغط أيضا على أسعار الفضة خلال هذا الأسبوع ،ضعف الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة ،فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،عقب التطورات الإيجابية حول اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين ،وهو ما انعكس بحدوث صعود واسع فى أسواق الأسهم العالمية ،وارتفاع الأسهم فى وول ستريت لمستويات قياسية جديدة.