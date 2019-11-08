شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم أوروبا بفعل ضبابية بشأن التجارة بين أمريكا والصين والان مع تفاصيل الخبر
وبحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.4 %، لكنه ما زال متجها صوب إنهاء الأسبوع الخامس على التوالى على ارتفاع.
وقادت أسهم شركات التعدين المتضررة من فرض الرسوم الجمركية، وهى من بين القطاعات الأكثر انكشافا على الصراع التجارى وتداعياته على النمو العالمي، الخسائر مع انخفاض مؤشرها 1.3%، وحققت القطاعات الدفاعية بما فى ذلك الاتصالات والمرافق مكاسب محدودة.
ورحبت أسواق الأسهم العالمية أمس الخميس بأنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع إحداهما الأخرى فى اتفاق المرحلة واحد التجاري.
لكن الآمال فترت، بعد أن ذكرت رويترز أن الخطة تواجه رفضا داخليا فى البيت الأبيض.
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