شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من كسر مستوى 61.30 ويستقر دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، فاتحاً الطريق أمام زيارة مستوى 59.60 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الميل الهابط المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 62.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.60 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط