شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية ملحوظة ليبدأ الضغط على المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، حيث يقترب السعر من هدفنا الأول المنتظر عند 56.00، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 54.60 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 57.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.60 والمقاومة 58.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط