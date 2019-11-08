شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب عند مستوى 16.96، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو مستوى 16.33 الذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للارتفاع الذي تم قياسه من 14.28 إلى 19.64، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 17.60 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.60 والمقاومة 17.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط