شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته السلبية في طريقه للتوجه نحو هدفنا المنتظر عند 1447.00، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً بقية اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 1489.00، بينما يمثل تجاوز الهدف الأول مفتاح الاندفاع نحو 1413.10 بشكل مباشر.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1447.00 والمقاومة 1480.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط