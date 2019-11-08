شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته دون مستوى 1.2840، ولا زلنا ننتظر كسر مستوى 1.2800 لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، معتمدين على تشكّل نموذج القمة المزدوجة الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، بانتظار زيارة مستوى 1.2670 كهدف رئيسي تالي، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستويات 1.2840 و1.2865.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2720 والمقاومة 1.2900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط