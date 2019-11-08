شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 1.1065، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، متأثراً بسلبية نموذج القمة المزدوجة، والذي يستهدف مستويات 1.0995 ثم 1.0950 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 1.1065 و1.1105 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0950 والمقاومة 1.1120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط