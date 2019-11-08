أسعار الذهب الفورية تسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو 2017م

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:14 مساءً, 8 نوفمبر 2019 م المناطق - واس استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، عند 1468.86 دولاراً أمريكياً مسجلاً، بذلك، أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مايو 2017م.

وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الآجلة الأمريكية اليوم بنسبة 0.2% إلى 1470.10 دولاراً أمريكياً.

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