شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالضغط على الحاجز– تحليل -8-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديم ضغط إيجابي واضح على مستوى 2.7000 والذي طالما شكّل حاجز قوي أمام محاولات استئناف الهجوم الصاعد, بمجرد تقديم السعر لإغلاق إيجابي فوق هذا المستوى فإن ذلك سيؤكد استعداده للاندفاع نحو مستوى 2.7600 ومن ثم لننتظر ملامسته للهدف الرئيسي الأول والمستقر عند 2.8400.
سيبقى الاعتماد قائم على تشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي باستقراره عند 2.6400 لهذا اليوم, وليؤكد بدوره احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد لحين الوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6730 و 2.7600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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