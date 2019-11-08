شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين لا يزال صاعد– تحليل - 8-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس لموجة سلبية إلا أن ذلك لن يؤثر على الاستقرار الرئيسي الصاعد بثباته المتكرر فوق الدعم المحوري الممتد نحو 845.00, كذلك تشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي عند 884.00 سيزيد من فرص تجديد المحاولات الصاعدة لنتوقع استهدافه خلال الفترة القريبة والمتوسطة لمستوى 955.00 وصولا نحو 1025.00, نلاحظ من الرسم المرفق اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 ليعزز بدوره المحاولات الإيجابية وليسهل محاولة تجميع السعر لعزم إيجابي جديد خلال الفترة الحالية. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 955.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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