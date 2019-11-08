الباوند مقابل الين يتصدى لسلبية ستوكاستيك-تحليل - 8-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج خلال الفترة الأخيرة وتعرضه لضغوط سلبية جديدة بتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 إلا أننا نلاحظ استقراره المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة إلى تجديده للضغط على الحاجز المستقر عند 140.25.
ما سبق يدعم محاولة تجديد السعر للهجوم الصاعد والذي يتطلب اختراق الحاجز الحالي ليتمكن من مواصلة الارتفاع وتسجيل الأهداف الإضافية المتمركزة عند 141.50 و 143.80 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.60 و 141.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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