شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتصدى لسلبية ستوكاستيك-تحليل - 8-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج خلال الفترة الأخيرة وتعرضه لضغوط سلبية جديدة بتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 إلا أننا نلاحظ استقراره المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة إلى تجديده للضغط على الحاجز المستقر عند 140.25.

ما سبق يدعم محاولة تجديد السعر للهجوم الصاعد والذي يتطلب اختراق الحاجز الحالي ليتمكن من مواصلة الارتفاع وتسجيل الأهداف الإضافية المتمركزة عند 141.50 و 143.80 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.60 و 141.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد