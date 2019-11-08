شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال عالق- تحليل - 8-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تذبذب سعر الزوج الجانبي نظرا لاستمرار تذبذبه ضمن النطاق الجانبي والمسيطر سابقا, ما لم يتم تجاوز المحاور المسيطرة والمتمثلة بالحاجز المستقر عند 121.30 ومستوى الدعم المتمثل بمستوى 120.00 فإننا سنبقى على الحياد لتفادي أي خسائر قد تنتج عن تشكيله لتداولات مختلطة خلال الفترة الحالية. يرجى مراجعة التقارير السابقة لتحديد الأهداف المتوقعة في حال خروج السعر عن سيطرة النطاق الجانبي الحالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.30 و 120.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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