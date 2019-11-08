شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا, سهم بنك كريدي يعزز المسار الصاعد-تحليل - 8-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سعر السهم تأثره بسيطرة الميل الصاعد بتشكيله مؤخرا لنموذج القمتين المقلوب بتجاوزه لمستوى العنق المتمركز عند 11.95 ليبدأ بتسجيل بعض الأهداف الإيجابية الإضافية بوصوله نحو 12.55. ثبات الدعم الحالي وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, فإن ذلك يدعونا لانتظار تسجيل السعر لأهداف جديدة قد تمتد نحو 12.75 و 13.15 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 11.95 و 12.75 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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