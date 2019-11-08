شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن أعلى مستوى فى 4 سنوات بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الست جلسات الأخيرة ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت فى جلسة الأمس أعلى مستوى فى أربع سنوات ، بجانب تقلص معنويات المستثمرين لمخاوف من انهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 08:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2015 ،بفضل آمال الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، على وشك تكبد أول خسارة خلال الست جلسات الأخيرة ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأربح ، بعد تسجيله بالأمس أعلى مستوى فى أربع سنوات ،مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.2%، بفعل تجدد المخاوف حيال الحرب التجارية الأمريكية الصينية .

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قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن أكبر اقتصادين فى العالم قد اتفقوا على إلغاء الرسوم الجمركية على مراحل ،وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض لشبكة "فوكس نيوز" بأن واشنطن وبكين سوف تتوصلان إلى اتفاق تجارى قريبا.

لكن ما جد حول هذا الموضوع ما ذكرته وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة يوم الجمعة إن الموافقة على إلغاء الرسوم الجمركية فى إطار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري ، تواجه معارضة شديدة داخل البيت الأبيض ومن مستشارين من الخارج.

وأضافت المصادر أن فكرة إلغاء الرسوم لم تكن جزءا من اتفاق تشرين الأول/أكتوبر بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هو".

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 3,097.77 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بأكثر من 0.3 % ، وفى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 حوالي 0.4% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3%.