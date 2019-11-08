شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر بفعل قوة الدولار وضعف الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لكنها بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر ، بفعل الأداء القوي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وضعف الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,472.79$ للأونصة ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,467.94$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,465.72$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.5% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1,460.57$ للأونصة ، بفعل الارتفاع الواسع للدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فقدت أسعار الذهب حتى الآن نسبة 2.7% ،بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ نيسان/أبريل 2017.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأقل من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مقتربا من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عن 98.23 نقطة ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ،بفضل التطورات الأخيرة حول اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ،وبعد بيانات قوية عن قطاع الخدمات الأمريكي فى تشرين الأول/أكتوبر.

حيث من المتوقع ،أن يعمل إنهاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين ، على تحسن التوقعات حول الاقتصاد الأمريكي ،وبالتالي سوف يتمهل كثيرا مجلس الاحتياطي الاتحادي عند تخفيف السياسة النقدية الأمريكية أو خفض معدلات الفائدة لمرة رابعة.

ضعف الطلب بشدة على أصول الملاذات الآمنة هذا الأسبوع ، فى ظل التطورات الإيجابية حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل.

انعكست تلك التطورات على المعنويات بأسواق الأصول ذات العائد المرتفع ،وقفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت لأعلى مستوياتها على الإطلاق ،وسجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى فى أربع سنوات.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 1.47 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 914.38 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي.