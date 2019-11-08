شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الثاني على التوالي لكنه لا يزال فوق مستويات 9,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لكنها لا تزال فوق مستويات 9,000$ ، ضمن النطاق المحدود من التذبذب ،والذي يسيطر على تداولات أكبر عملة مشفرة فى العالم خلال أسبوعين ، تشكلت تلك المنطقة بعد قفزة كبيرة فى أسعار بعد تصريحات إيجابية من الزعيم الصيني " شي جين بينغ" عن تكنولوجيا البلوكشين وصناعة التشفير.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 123$ بما يعادل نسبة 1.3% إلى 9,086$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,209$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 9,253$.

أنهي البتكوين تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.6% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 9,587$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 248 مليار$ ،مع استمرار تراجع أسعار البتكوين المحدود ،وكذلك بعض العملات الرئيسية الأخرى.

عقب تسجيل البتكوين أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 10,350$ قبل حوالي أسبوعين ، سيطر على تداولات أكبر عملة مشفرة فى العالم نطاق من التذبذب المحدود فى أقل من ألف دولار أمريكي لكل وحدة بتكوين.

حيث من الواضح حاليا أن العملة الرائدة فى سوق التشفير بحاجة إلى حوافز إيجابية جديدة، حتى تغادر هذا النطاق سريعا لتسجل مستويات أعلى جديدة فوق 10,000$.

وقفز البتكوين لتلك المستويات عقب تصريحات إيجابية من الزعيم الصيني "شي جين بينغ" حول تكنولوجيا البلوكشين وصناعة التشفير ،ولا تزال بكين تفصح عن المزيد من الأخبار الإيجابية عن الصناعة الجديدة.

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وتلك الأخبار هي محط الاهتمام الأكبر حاليا فى سوق الأصول الرقمية ،والتي تعزز مستويات الثقة بالاستثمار فى تلك الفئة الوليدة من الأصول.

أخر تلك الأخبار ،ما أظهرته وثائق رسمية جديدة فى الصين ،تشير إلى أن تعدين البتكوين لن يواجه حملة من السلطات الحكومية ،فلم يعد التعدين يظهر فى قائمة الصناعات التي تعتبرها بكين غير مرغوب فيها.

قامت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين بإزالة تعدين العملة المشفرة من قائمة الصناعات التي تريد القضاء عليها.

ويعتبر هذا التغيير الجديد ،ضمن إرشادات تعديل الهيكل الصناعي فى الصين "ثاني أكبر اقتصاد فى العالم" ،والذي سيدخل حيز التنفيذ من بداية عام 2020.

وعن الاستثمار فى البتكوين ،أعلنت شركة Square العملاقة لعلاج الدفع عن طريق الهاتف ، عن إيرادات الربع الثالث من عام 2019 ،حيث أوضحت الشركة الأمريكية تحقيق ربح 2 مليون دولار فقط من تطبيقها الخاص بالاستثمار فى البتكوين ،حققت الشركات إيرادات 148 مليون دولار فى مقابل تكاليف 146 مليون دولار.

وقالت الشركة أن مشتري البتكوين عن طريق تطبيق Cash's Square قد تضاعف تقريبا خلال الربع الثالث ،كما شهدت طلبات البطاقات النقدية ارتفاعا كبيراً.

من ناحية أخرى ،أعلنت شركة Huobi أنها ستجمد حسابات جميع العملاء المقيمين فى الولايات المتحدة اعتبارا من 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ،وأوضحت البورصة أن اتفاقية المستخدم الخاصة بها تحظر صراحة العملاء من الولايات المتحدة استخدام منصة التداول الخاصة بها.

وحتى هذا التاريخ ،يمكن للعملاء تلقي المبالغ المستردة من البتكوين وعملات أخرى ،وتم إبلاغ العملاء الذين استخدموا الهامش المتداول بإرجاع الأموال المقترضة وسحب جميع الأصول الرقمية المتبقية فى حساباتهم.