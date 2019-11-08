شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 24 ألف موظف شاركوا فى البرامج التدريبية لرفع كفاءة موظفى الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تقريرًا يتناول جهود الوزارة فى عملية تدريب الموظفين وتعزيز كفاءاتهم وتأهيلهم وذلك من خلال البرامج التدريبية والخطط التى أعدتها الوزارة فى هذا الشأن.

ومن جانبها أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى حرص الوزارة على توفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء القدرات باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإدارى والمعنى بفكرة الاستثمار فى العنصر البشرى مما يسهم فى خلق جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة وهو الهدف الرئيس لخطة الإصلاح الإداري.

وتابعت الوزيرة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، أن الجهود المبذولة فى تنفيذ الخطة تسعى أولًا وأخيرًا لتحقيق رضا المواطن من خلال نشر مبادئ الحوكمة وتعزيز مبدأ الشفافية فى التعاملات فضلًا عن السعى نحو بناء القدرات مما يعزز كفاءة العاملين بما ييسر عملية الحصول على الخدمات من ناحية ويواكب التطور التكنولوجى والتغيرات الحالية من حيث استحداث وحدات جديدة بنظم عمل حديثة ومواكبة للتغيرات التى نشهدها حاليًا.

وكشفت الوزيرة، عن إعداد الوزارة مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء، ليصل إجمالى عدد المتدربين إلى نحو 24 ألف متدرب، مشيرة أن برنامج تدريب العاملين بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات حظى بأعلى عدد متدربين بلغ نحو 11 ألف متدرب.

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واستعرض تقرير وزارة التخطيط البرامج التى تم تقديمها لتطوير أداء العاملين والتى تضمنت برنامج تأهيل وتطوير القيادات الوسطى وتنمية قدراتها الإدارية والتنفيذية بإجمالى عدد متدربين 50، برنامج Certified Key Performance Indicators بعدد متدربين بلغ 21 متدرب فضلًا عن برنامج أساسيات إدارة المشاريع وبلغ عدد متدربيه 22 متدرب.

وتابع التقرير متناولًا البرنامج الاستراتيجى وطنى 2030 والذى بلغ عدد متدربيه 6638 فضلًا عن برنامج التخطيط الاستراتيجى بإجمالى متدربين 213 متدرب، وبرنامج الحوكمة والمراجعة الداخلية بعدد متدربين 177.

وتضمن تقرير وزارة التخطيط برامج الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات بعدد متدربين بلغ 2247 متدرب، والقيادة الفعالة بعدد متدربين 238، إلى جانب برنامج الموارد البشرية التمهيدى- المفاهيم الحديثة لإدارة الموارد البشرية بعدد متدربين بلغ 694، وبرنامج الموارد البشرية المتقدم- التخطيط الاستراتيجى والذى بلغ عدد متدربيه 489 متدرب فضلًا عن برنامج الموارد المتقدم-تدريب وتنمية الموارد البشرية بعدد متدربين بلغ 373 متدرب.

كما أشار التقرير إلى برنامج تأهيل القيادات النسائية والذى بلغ عدد المتدربات به 86 متدربة، برنامج القيادة للتميز الحكومى (دبلومة الإدارة العامة) بعدد متدربين بلغ 120، بالإضافة إلى برنامج المسئول الحكومى المحترف بعدد متدربين 1090 متدرب.