شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى لها في أكثر من خمسة أشهر أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد عالمياً والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:08 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 109.25 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.28، بعد أن حققت الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.15، بينما حقق الأعلى له عند 109.41.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.5% مقابل 1.0% في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات عند 7.1%.وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر متوسط الأجور ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 0.1% في آب/أغسطس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%، وصولاً للكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 92.2 متوافقة مع التوقعات مقابل 91.9 في آب/أغسطس.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال نقط الضعف في النظام المالي العالمي خلال حفل عشاء في نيويورك، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء عضوة أخرى للجنة الفيدرالية وهي نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد الملاحظات الختامية لمؤتمر أبحاث بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي.

كما يترقب المستثمرين أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار التراجع 0.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر أيلول/سبتمبر ومقابل ارتفاع 0.2% في آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 96.0 مقابل 95.5 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.