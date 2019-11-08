الاقتصاد

سعر البتكوين يكسر الدعم – تحليل - 08-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر البتكوين تداولات يوم أمس دون مستوى 9255.00، ليدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، ويحتاج لكسر الدعم اللحظي الذي يظهر بالصورة لفتح الطريق أمام الاندفاع نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 8880.00 ثم 8510.00.

 

مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليدعم التوقعات بالانخفاض، مع الإشارة إلى أن اختراق 9255.00 قد يدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 9720.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8800.00 والمقاومة 9400.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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