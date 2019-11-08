شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يصل إلى المقاومة – تحليل - 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية يوم أمس ليصل إلى مشارف مقاومة النطاق الجانبي عند 0.9990، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، ليدعم فرص ارتداد هابط محتمل لزيارة دعم النطاق المذكور عند 0.9836 خلال الجلسات القادمة.

لذلك، سيبقى النطاق الجانبي مسيطراً على التداولات اللحظية إلى أن يتم اختراق أحد المستويات المذكورة أعلاه، مع التذكير بأن اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.0070، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يصل هدفه التالي إلى 0.9712.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9880 والمقاومة 1.0000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي