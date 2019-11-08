الدولار الأسترالي يضغط على الدعم – تحليل - 08-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب حول مستوى 0.6895 ويحافظ على ثباته دونه، ويبدأ محاولات جديدة لكسر مستوى دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستويات 0.6825 ثم 0.6755 كأهداف رئيسية تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.6895 والثبات فوقه من جديد سيعيد تفعيل السيناريو التصحيحي الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 0.7015.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6930
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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