شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر المقاومة مجدداً – تحليل - 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً جديداً لمستوى 62.50 وارتد هبوطاً من جديد، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الفترة القادمة، مدعوماً بإشارة التقاطع السلبي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تجاوز المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل حاجز دعم لحظي الآن عند 61.30 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 59.60.

نذكر بأن استمرار الاتجاه الهابط المتوقع يعتمد على ثبات الإغلاق اليومي دون مستوى 62.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.60 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط