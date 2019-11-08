شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط هبوطاً ليستقر دون مستوى 57.40 من جديد، حيث أجرى محاولة لاختراقه يوم أمس، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحقيق أهدافنا التي تبدأ عند 56.00 وتمتد إلى 54.60.
الثبات دون 57.40 مهم لاستمرار الانخفاض المقترح، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاستئناف الموجة الصاعدة التي بدأت الشهر الماضي وتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 60.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.60 والمقاومة 58.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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