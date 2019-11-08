شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض سعر الفضة لضغط سلبي قوي يوم أمس ليكسر مستوى 17.60 ولامس مستوى 16.96 بشكل مباشر، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض، في طريقه لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى الأخير سيدفع السعر إلى 16.33 كمحطة تالية.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بكسر 16.96 سيدفع السعر لاختبار مستوى 17.60 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.60 والمقاومة 17.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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