شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض بقوة – تحليل - 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الذهب بسلبية قوية ليبتعد عن مستوى 1489.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1447.00، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1413.10 كهدف تصحيحي تالي.

وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1489.00 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1447.00 والمقاومة 1480.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط