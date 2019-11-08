شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي لا يزال عالق – تحليل - 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي التذبذب بين مستويات الدعم 1.3155 والمقاومة 1.3200، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.
نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3015، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.3240 ثم 1.3295.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3120 والمقاومة 1.3270
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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