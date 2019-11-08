شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يهاجم الهدف الأول – تحليل - 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ يوم أمس وبدأ محاولات اختراق مستوى 109.33، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار امتداد الموجة الصاعدة نحو 110.50. المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات فوق مستوى 108.40. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.60 والمقاومة 110.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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