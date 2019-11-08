شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم الأول – تحليل - 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من كسر مستوى 1.2840 والثبات دونه، ويبدأ الضغط على مستوى 1.2800 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، بانتظار تأكيد اكتمال نموذج القمة المزدوجة الذي سيدفع السعر للانخفاض نحو مستوى 1.2670 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

لذلك، سيبقى الميل الهابط مسيطراً على المدى اللحظي، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1.2840 ثم 1.2865 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر للارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2720 والمقاومة 1.2900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط