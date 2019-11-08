شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية ومع تسعير الأسواق لأعرب مسئولين صينيين وأمريكيين عن اتفاق الطرفين لكون اتفاقية المرحلة الأولى المرتقبة الشهر المقبل ستتضمن إلغاء تعريفات جمركية على سلع بعضهم البعض.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني أظهر القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري تسارع النمو إلى 9.5% مقابل 1.0% في القراءة السنوية لشهر آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 7.1%.وذلك بالتزامن أيضا مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر متوسط الأجور ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 0.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%.

كما تابعنا كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية للاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي والذي تم الإقرار من خلاله بالبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.75%، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان الاسترالي مع صدور قراءة قرض المنازل والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 2.7% في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.1%.

وصولاً إلى كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين (CGAC) عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 301 مليار يوان أي ما يعدل 42.8$ مليار مقابل 275 مليار يوان أي ما يعادل 39.7$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 287 مليار يوان أي ما يعادل 40.6$ مليار، وذلك مع تتقلص تراجع الصادرات والواردات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الخميس تصريحات المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج والتي أعرب من خلالها أن بكين وواشنطون اتفقا على بعض إلغاء التعريفات الجمركية القائمة على سلع بعضهم البعض في وقت واحد، موضحاً أن كلا الطرفين أقرب إلى "المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بعد مفاوضات بناءة خلال الأسبوعين الماضيين. وذلك وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

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وتلي ذلك تأكيد مسئول أمريكي أيضا بأن كل من الولايات المتحدة والصين اتفقا على إلغاء الرسوم الجمركية، مضيفاً أن الخطة المرتقب تنفيذها تواجه معارضة داخلية شرسة في البيت الأبيض، وذلك وفقاً لتقرير وكالة رويترز الإخبارية، وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت الثلاثاء الماضي إلى تأجيل توقيع الاتفاق التجاري الأولي بين الولايات المتحدة والصين إلى الشهر المقبل.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت مؤخراً لكون الاجتماع المرقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج للتوقيع على اتفاق تجاري مؤقت، قد يتم تأجيله إلى كانون الأول/ديسمبر وسط مناقشة الولايات المتحدة والصين لبنود الاتفاق والمكان الذي سيجمع الرئيسان، مع العلم، أن من بين الاقتراحات المختلفة اجتماعهم لتوقيع الاتفاق بعد اجتماع منظمة حلف شمال الأطلس المقرر عقده مع مطلع الشهر القادم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.16% ليربح 2.80 نقطة ويصل إلى المستوى 1,700.93، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.19% ليربح هو الأخر 44.77 نقطة ويصل إلى المستوى 23,375.09.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.42% ليربح 16.82 نقطة ويصل إلى المستوى 4,008.70، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.35% ليربح هو الأخر 10.53 نقطة ويصل إلى المستوى 2,989.24.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.44% ليخسر 121.19 نقطة ويصل إلى المستوى 27,726.04، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.25% ليخسر هو الأخر 5.27 نقطة ويصل إلى المستوى 2,139.02.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.76% ليربح 81.92 نقطة ويصل إلى المستوى 10,876.98، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.24% ليخسر 16.13 نقطة ويصل إلى المستوى 6,710.50.