شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الرقمية الربيل من الأعلى لها في سبعة أسابيع وسط فعليات مؤتمر سول في سنغافورا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الربيل بما يفوق الاثنين بالمائة أو بقرابة 0.01$ اليوم الجمعة لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 18 من أيلول/سبتمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الخامس من آب/أغسطس، ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه أنظار المستثمرين في الأصول الرقمية وبالأخص ربيل للمؤتمر السنوي سول الذي انطلاق بالأمس ويستكمل اليوم في سنغافورا وفي ظلال والقضايا التي تلاحق الشركة حيال إذا ما كان "إكس-أر-بي" أمان ويخضع للمعاير التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من عدمه.

وفي تمام الساعة 05:57 بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 2.21% إلى مستويات 0.28446$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.29035$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.28185$، بينما حققت الأعلى لها عند 0.29050$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 12.34$ مليار.

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هذا وتتكبد الربيل حالياً خسائر أسبوعية بأكثر من 2% لتعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها بعد أن تكبدت الأسبوع الماضي أول خسائر أسبوعية لها في خمسة أسابيع وأنهت آنذاك أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ نيسان/أبريل 2018، كما تعكس أيضا خسائر شهرية بقرابة 4%، لتستأنف مسيرات الخسائر الشهرية التي توقفت الشهر الماضي لأول مرة في خمسة أشهر ضمن عمليات تصحيحية لخسائرها الموسعة الأخيرة.

ويذكر أن ربيل محت مؤخراً مكاسب مطلع هذا العام بعد أن فقدت مؤخراً قرب نصف قيمتها السوقية وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية عقب اختبارها في 23 من أيلول/سبتمبر الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2018، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي إتمام إكس-سبرينج الذراع الاستثماري لشركة ربيل استثماراً استراتيجياً في منصة شبكات فلاري.