شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 16 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1051 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1050، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له م خلال تداولات الجلسة عند 1.1054، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1046.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 19.1 مليار يورو مقابل 16.9 مليار يورو في آب/أغسطس الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تظهر أيضا اتساع الفائض إلى ما قيمته 19.3 مليار يورو مقابل 18.1 مليار يورو في آب/أغسطس، وسط التوقعات بارتفاع الصادرات وثبات الواردات عند مستويات الصفر خلال أيلول/سبتمبر.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.9% في آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة الميزان التجاري تقلص العجز إلى ما قيمته 4.90 مليار يورو مقابل 5.02 مليار يورو في آب/أغسطس، وأظهر القراءة الأولية لمؤشر الأجور في القطاع الخاص أيضا لفرنسا تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في الربع الثاني الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين في بروكسل والتي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل مناقشة العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي، وتعد تلك الاجتماعات مغلقة ولا يسمح لوسائل الإعلام بنقلها، إلا أن المسئولين عادتاً مع يجرون أحاديث صحفية مع وسائل الإعلام على مدار اليوم.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال نقط الضعف في النظام المالي العالمي خلال حفل عشاء في نيويورك، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء عضوة أخرى للجنة الفيدرالية وهي نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد الملاحظات الختامية لمؤتمر أبحاث بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي.

كما يترقب المستثمرين أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار التراجع 0.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر أيلول/سبتمبر ومقابل ارتفاع 0.2% في آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 96.0 مقابل 95.5 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.