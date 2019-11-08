شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب عند الأدنى لها في ثلاثة أشهر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الخامس من آب/أغسطس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة السادسة من الأدنى له منذ التاسع من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق للتطورات التجارية بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.07% لتتداول عند 1,470.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,469.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,466.40$ للأوتصة، متغاضية عن ارتفع مؤشر الدولار 0.01% إلى 98.15 مقارنة بالافتتاحية عند 98.14.

هذا وقد تابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين (CGAC) عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 301 مليار يوان أي ما يعدل 42.8$ مليار مقابل 275 مليار يوان أي ما يعادل 39.7$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 287 مليار يوان أي ما يعادل 40.6$ مليار، وذلك مع تتقلص تراجع الصادرات والواردات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال نقط الضعف في النظام المالي العالمي خلال حفل عشاء في نيويورك، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء عضوة أخرى للجنة الفيدرالية وهي نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد الملاحظات الختامية لمؤتمر أبحاث بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي.

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كما يترقب المستثمرين أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار التراجع 0.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر أيلول/سبتمبر ومقابل ارتفاع 0.2% في آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 96.0 مقابل 95.5 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الخميس تصريحات المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج والتي أعرب من خلالها أن بكين وواشنطون اتفقا على بعض إلغاء التعريفات الجمركية القائمة على سلع بعضهم البعض في وقت واحد، موضحاً أن كلا الطرفين أقرب إلى "المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بعد مفاوضات بناءة خلال الأسبوعين الماضيين. وذلك وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وتلي ذلك تأكيد مسئول أمريكي أيضا بأن كل من الولايات المتحدة والصين اتفقا على إلغاء الرسوم الجمركية، مضيفاً أن الخطة المرتقب تنفيذها تواجه معارضة داخلية شرسة في البيت الأبيض، وذلك وفقاً لتقرير وكالة رويترز الإخبارية، وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت الثلاثاء الماضي إلى تأجيل توقيع الاتفاق التجاري الأولي بين الولايات المتحدة والصين إلى الشهر المقبل.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت مؤخراً لكون الاجتماع المرقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج للتوقيع على اتفاق تجاري مؤقت، قد يتم تأجيله إلى كانون الأول/ديسمبر وسط مناقشة الولايات المتحدة والصين لبنود الاتفاق والمكان الذي سيجمع الرئيسان، مع العلم، أن من بين الاقتراحات المختلفة اجتماعهم لتوقيع الاتفاق بعد اجتماع منظمة حلف شمال الأطلس المقرر عقده مع مطلع الشهر القادم.