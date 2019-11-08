شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في أسبوع أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى له منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 26 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:31 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.22% إلى مستويات 0.6883، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6898، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6876، بينما حقق الأعلى له عند 0.6906.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر قرض المنازل والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 2.7% في آب/أغسطس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.1%، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية للاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي والذي تم الإقرار من خلاله بالبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.75%.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال نقط الضعف في النظام المالي العالمي خلال حفل عشاء في نيويورك، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء عضوة أخرى للجنة الفيدرالية وهي نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد الملاحظات الختامية لمؤتمر أبحاث بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي.

كما يترقب المستثمرين أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار التراجع 0.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر أيلول/سبتمبر ومقابل ارتفاع 0.2% في آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 96.0 مقابل 95.5 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.