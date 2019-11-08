"تخطيط أراضى الدولة" يخصص 35 فدانا لإقامة محطة تحلية مياه بشمال سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أنه تم تخصيص 35 فدان لإقامة محطة تحلية مياه البحر بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا لصالح محافظة شمال سيناء بمدينة العريش.
يأتى ذلك فى اطار اهتمام الدولة بترشيد الموارد المائية والممثلة فى نقص المياه العذبة.
وقال أنه فى إطار اهتمام الدولة بزيادة الرقعة الزراعية ورفع انتاجية الفدان أنه تم تخصيص مساحة 19320 فدان لصالح محافظة الوادى الجديد بالقرب من المدينة السكنية بأبو طرطور، لتكون تجمع " زراعى- صناعى- عمرانى " على غرار ما تم تنفيذه بمشروع الريف المصرى الجديد بمركز الفرافرة .
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