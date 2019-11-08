شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو الإنفاق الأسري وارتفاع متوسط الأجور في اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.5% مقابل 1.0% في القراءة السنوية لشهر آب/أغسطس الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 7.1%.وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر متوسط الأجور ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 0.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%.

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