ولي العهد السعودي يخسر 6.5 مليار دولار في 45 دقيقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشفت الشركة اليابانية المالكة لمصرف “سوفت بنك” والتي يستثمر فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 45 مليار دولار، عن خسائر تقدَّر بـ6.5 مليارات دولار.

وأعلنت شركة الاستثمار اليابانية، الأربعاء، عن أول خسارة تشغيل فصلية لها منذ 14 عاماً، تقدَّر بنحو 6.5 مليارات دولار، بعد تدوين قيمة سلسلة من الاستثمارات، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

وتلقَّى المدير التنفيذي لـ”سوفت بنك”، ماسايوشي سون، بعض اللوم من شركائه على قراراته السيئة، حيث قال: “كانت هناك مشكلة في تقديري الشخصي، وهذا شيء يجب عليّ التفكير فيه”، بحسب المصدر ذاته.

وقال أتول جويال، كبير المحللين في مجموعة “جيفريز” الاقتصادية: إن “تعاملات سون تثير أموراً أساسية حول استراتيجيته التي تجب معالجتها، فإن كان هناك مزيد من الاستثمارات الفاشلة بالمستقبل، فكيف يخطط للتعامل معها؟”.

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وفي عام 2017، كشف سون عن تفاصيل صفقة أقنع فيها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، باستثمار 45 مليار دولار.

وفي لقاء تلفزيوني ببرنامج ديفيد روبنشتاين، على تلفزيون “بلومبيرغ” الأمريكي، سأل المذيع عن كيفية تمكُّن سون من إقناع بن سلمان باستثمار 45 مليار دولار في ساعة واحدة، فقاطعه الأخير قائلاً: “قولك ساعة واحدة أمر غير صحيح، استغرق الأمر مني فقط 45 دقيقة، فأقنعته بـ45 مليار دولار”.

ولدى سؤال المذيعُ رجلَ الأعمال الياباني حول كيفية تمكُّنه من إقناع بن سلمان باستثمار هذا المبلغ الضخم، أوضح ماسايوشي أنه قال له: “أتيت إلى طوكيو للحديث معك لأول مرَّة، سأمنحك هدية، هدية ضخمة، هدية تقدَّر بتريليون دولار، فقال الأمير: حسناً، الأمر فعلاً مثير. فقلت: إذا استثمرت 200 مليار دولار فسأمنحك تريليون دولار”.

وعقد اللقاء بين بن سلمان وماسايوشي، في مكتبه بالرياض، أواخر مايو 2017، عندما كان لا يزال ولياً لولي العهد، حيث جرى خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية في السعودية، وتعزيز الشراكة وفق “رؤية المملكة 2030”.

وبعد اللقاء أعلن “سوفت بنك” أنه تم الاتفاق على استثمار “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” 45 مليار دولار في “صندوق رؤية سوفت بنك” للتكنولوجيا، الذي ستبلغ قيمته نحو 100 مليار دولار، منها 28 مليار دولار من “سوفت بنك”.