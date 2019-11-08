شكرا لقرائتكم خبر عن تداول: إدارج شركة عبد الله أبو معطى للمكتبات فى السوق الرئيسية ابتداءً من الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% رابحاً 48.99 نقطة ليغلق عند مستوى 7798.25 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 10.28% رابحاً 490.35 نقطة ليغلق عند مستوى 5261.50 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 117.2 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 103 شركة.
وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، ثم قطاعى الإعلام والترفيه والمواد الأساسية بنسبة 0.91%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.19%.
وجاء سهم "الكثيرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.92%، ثم المستشفى السعودى الألمانى نسبة 6.07%، ثم شاكر بنسبة 3.79%، فيما تصدر سهم "صناعة الورق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.17% ثم عناية بنسبة 3.36%، ثم مجموعة الحكير بنسبة 2.91%.
كانت هذه تفاصيل خبر تداول: إدارج شركة عبد الله أبو معطى للمكتبات فى السوق الرئيسية ابتداءً من الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.