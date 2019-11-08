شكرا لقرائتكم خبر عن 49.2 مليار درهم أرباح 45 شركة مدرجة في الأسواق المالية خلال 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إجمالي الأرباح المجمعة ل 45 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى نحو 49.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 بنمو 17.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.
وبحسب الحصيلة الإجمالية لنتائج 20 شركة مدرجة في سوق دبي المالي، فقد ارتفع صافي أرباحها إلى 24.6 مليار درهم بزيادة 37%.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد بلغ صافي أرباح 25 شركة أفصحت عن بياناتها المالية حتى تاريخ 7 نوفمبر نحو 24.6 مليار درهم بزيادة نسبتها 2.6%.
وعلى مستوى القطاعات، فقد ارتفعت أرباح 15 بنكاً إلى 35.55 مليار بزيادة 13.8%. (وام)
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